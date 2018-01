Strasbourg commence la Ligue 1 en 2018 comme il avait terminé en 2017, c’est-à-dire par une défaite. Lors de la réception de Guingamp en ouverture de la 20e journée, le Racing, privé de Liénard et Terrier, est tombé sur plus fort que lui et a perdu sur le score logique de 2-0.

Supérieurs dans le jeu, les Bretons ont su faire la différence dès la première période grâce à des jolis buts marqués par Salibur (8e) et Benezet (16e). L’EAG a su contrôler en seconde période et se hisse provisoirement au 6e rang avec 29 points. Strasbourg est lui 11e avec ses 24 unités au compteur.

Le classement de Ligue 1 à retrouver ici.