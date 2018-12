La 18e journée de Ligue 1 est très perturbée par le mouvement des « gilets jaunes ». En effet, de nombreux matches ont été décalés et seulement 4 se joueront ce week-end : Reims-Strasbourg (samedi, 20h), Nîmes-Lille (dimanche, 15h), Nice-ASSE (dimanche, 17h) et Lyon-Monaco (dimanche, 21h).

Et parmi les matches reportés, on y retrouve le derby breton entre Guingamp et Rennes. Initialement prévu dimanche à 17 heures, le match aura finalement lieu le mercredi 16 janvier 2019, comme l’a révélé la LFP après une réunion de la Commission des Compétitions ce vendredi. Le match sera diffusé sur beIN Sports.