La passe de dix dans le viseur. Après neuf victoires en autant de matches en Ligue 1, le Paris Saint-Germain avait l’occasion ce samedi après-midi d’enregistrer un dixième succès de rang lors de la réception d’Amiens au Parc des Princes (10e journée du championnat de France). Sans Neymar, Meunier ou encore Thiago Silva, les hommes de Thomas Tuchel ne tardaient pas à créer le danger mais Bernat (3e) ou encore Di Maria (10e, 11e) ne trouvaient pas le chemin des filets. L’international argentin trouvait cependant Marquinhos sur un corner qui ouvrait la marque d’un joli coup de tête (12e, 1-0). Après une nouvelle frappe de Di Maria stoppée par Gurtner (22e), c’est Cavani qui butait sur le portier amiénois (34e). Mais juste avant la pause, Gurtner s’inclinait une deuxième fois. Sur un nouveau corner côté droit tiré par Di Maria, Rabiot plaçait à son tour sa tête pour faire le break (42e, 2-0). Et juste avant la pause, Cavani manquait l’immanquable de l’intérieur du pied (45e+1).

Au retour des vestiaires, Areola devait s’employer pour la première fois de la partie avec une double-parade importante (47e). Le PSG ne lâchait rien de son côté et voulait enfonçait le clou, et Gurtner était tout proche du but contre son camp en repoussant un corner sur son poteau (58e). Après plusieurs minutes sans une réelle occasion, le PSG marquait le troisième but puisque Draxler trouvait à son tour le chemin des filets, lui aussi de la tête (80e, 3-0). Auteur de quadruplé en treize minutes contre l’OL, Mbappé y allait lui aussi de son but aujourd’hui avec une frappe du pied droit (82e, 4-0), avant une dernière réalisation de jeune Moussa Diaby (88e, 5-0). Sans trembler, le club de la capitale s’imposait donc 5-0 pour enregistrer une dixième victoire de rang. Les Parisiens peuvent donc désormais se tourner vers le Napoli (3e journée de Ligue des Champions, mercredi à 21h).