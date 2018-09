Après la défaite de Liverpool en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain se replongeait dans les affaires courantes à l’occasion de la 6e journée de Ligue 1. Au Roazhon Park, le leader parisien s’en est remis à Angel Di Maria et Thomas Meunier pour effacer l’ouverture du score malheureuse d’Adrien Rabiot, contre son camp, qui avait mis le Stade Rennais devant, et enregistrer un sixième succès de rang (1-3).

Si les Rennais s’étaient montrés joueurs d’entrée et avaient gêné le leader de la Ligue 1 dans l’impact, ouvrant le score à la 11e minute, grâce à M’Baye Niang qui poussait Adrien Rabiot à la faute (1-0, 11e), le Paris Saint-Germain avait ensuite poussé et réussi à recoller juste avant la pause, sur une jolie frappe tendue d’Angel Di Maria (1-1, 45e). En deuxième période, le PSG s’était montré dangereux en contre-attaque et Thomas Meunier avait offert l’avantage aux siens d’une frappe dosée du pied gauche (1-2, 61e). En manque de réalisme, malgré de bonnes intentions en milieu de deuxième acte, après l’entrée d’Hatem Ben Arfa, les Bretons n’auront jamais pu revenir. Paris a même pris un break d’avance grâce au premier but de Choupo-Moting (83e) sous ses nouvelles couleurs, alors qu’il venait de rentrer en jeu. Le PSG accroît son avance en tête du championnat (18 pts), le Stade Rennais enchaîne un deuxième revers consécutif et se retrouve 12e.