Leader de la Ligue 1 avec 12 succès en autant de rencontres, le Paris Saint-Germain se déplaçait sur la pelouse de l’AS Monaco pour poursuivre sa série de victoires. Tout a idéalement débuté avec un but d’Edinson Cavani (5e). À l’affût d’un tir de Neymar, l’Urugayen a profité de la mauvaise défense de Djibril Sidibé. Dans un grand soir, il a doublé la mise grâce à un service de Moussa Diaby (13e). Un début de match parfait pour les Parisiens qui ont profité d’une équipe monégasque amorphe.

Les joueurs de la Principauté ont ensuite eu quelques tentatives signées Radamel Falcao (17e), Jordi Mboula (27e) ou encore Benoît Badiashile (29e). Mais le match a été totalement dominé par les hommes de Thomas Tuchel et Julian Draxler a pensé inscrire le but du 3-0 (45e +4). Au retour des vestiaires, Edinson Cavani s’est offert un triplé (53e) et Neymar a transformé un penalty à l’heure de jeu (64e). Le Paris Saint-Germain a poursuivi son match parfait et Kylian Mbappé a failli inscrire une cinquième réalisation avant d’être signalé hors-jeu (79e). Paris s’impose 4-0 et possède 13 points d’avance sur son dauphin. Monaco reste dix-neuvième.

Retrouvez les notes de la rencontre dans quelques minutes sur Foot Mercato