Dans quatre jours, le Paris Saint-Germain accueillera Manchester United au Parc des Princes pour son huitième de finale retour de Ligue des Champions (succès 2-0 à l’aller à Old Trafford). Mais avant ce choc, le club de la capitale se déplaçait à Caen pour y affronter le Stade Malherbe pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Sur la pelouse du stade Michel d’Ornano, les Parisiens prenaient les choses en main. Mais après une première opportunité et une tentative de Kurzawa sur le poteau (4e), les hommes de Thomas Tuchel voyaient Crivelli toucher la barre transversale de la tête (13e). Les visiteurs poussaient alors pour ouvrir le score mais Nkunku (16e), Di Maria (23e, 36e), Marquinhos (33e) et Mbappé (39e, 41e, 44e) ne trouvaient pas la faille, la faute notamment à deux poteaux et une nouvelle barre.

Au retour des vestiaires, Nkunku essayait d’ouvrir le score d’une frappe puissante (54e), mais le Stade Malherbe de Caen marquait finalement en premier ! Fajr servait Ninga sur coup-franc qui terminait le travail d’une frappe croisée (56e, 1-0). La joie était cependant de courte durée pour les Caennais puisque Diaby obtenait un penalty pour une main de Zahary dans la surface. Mbappé transformait et égalisait (60e, 1-1). Et juste derrière, Di Maria trouvait encore le poteau de la tête (61e). Le temps passait et le PSG n’arrivait pas à prendre l’avantage. Samba se couchait en effet rapidement sur une frappe de Paredes (83e). Mais en fin de match, le SMC craquait... Suite à une frappe de Meunier, Gradit sauvait son équipe sur sa ligne mais Mbappé était présent pour pousser le ballon au fond des filets (87e, 1-2). Les Caennais ne quittaient plus la surface parisienne ensuite mais le score en restait là. Mené, le PSG s’imposait donc 2-1 grâce à un doublé du natif de Bondy. Place désormais à MU !