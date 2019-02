Avant de retrouver la Ligue des Champions avec un huitième de finale aller mardi à Old Trafford contre Manchester United, le Paris Saint-Germain défiait ce samedi les Girondins de Bordeaux au Parc des Princes dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Battu la semaine dernière par l’OL (1-2), le club de la capitale voulait donc se reprendre en championnat et bien préparer ce match de C1. En face, le club au scapulaire restait sur trois défaites de rang toutes compétitions confondues. Thomas Tuchel alignait alors un 4-4-2 avec Verratti ou encore Nsoki. Eric Bedouet optait lui pour un 4-3-3 avec Kamano. Devant leur public, les Parisiens ne lâchaient pas la surface bordelaise. Pablo sauvait d’abord les siens (9e), avant que Cavani ne rate la cible (21e). Les champions de France poussaient toujours. Costil sortait alors une tentative de Choupo-Moting (25e), et Diaby croisait trop sa frappe ensuite (28e). Le PSG trouvait finalement la faille avant la pause.

Cavani transformait en effet un penalty obtenu par Meunier (42e). Cependant, l’international uruguayen se blessait ensuite et devait laisser sa place. Une mauvaise nouvelle pour le PSG avant le choc de C1. Au retour des vestiaires, les Girondins créaient enfin le danger. Après une frappe largement au-dessus (56e), Kamano était tout proche de l’égalisation mais sa tentative enroulée était sortie par Buffon, auteur d’une magnifique parade (60e). De l’autre côté du terrain, Choupo-Moting avait l’opportunité de faire le break pour le PSG mais le Camerounais faisait finalement le mauvais choix devant le but (77e). Légèrement sonné après un duel, Meunier devait lui laisser sa place à Dagba (80e). En fin de match, Cornelius voyait son coup de tête passer au-dessus (87e). Au terme d’un match pas très séduisant, le PSG s’imposait donc sur la plus petite des marges (1-0). Reste désormais à savoir si la blessure d’Edinson Cavani n’est pas trop grave...