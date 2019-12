En clôture de la 18e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain se déplaçait sur la pelouse de l’AS Saint-Étienne pour prendre encore un peu plus le large en tête du classement. Et les choses ont bien débuté pour les Parisiens puisque Leandro Paredes avait ouvert le score rapidement sur une frappe contrée (1-0, 10e). En revanche, les Verts se compliquaient la tâche avec l’exclusion de Jean-Eudes Aholou pour un tacle non maitrisé sur Paredes (25e). Juste avant la pause, Kylian Mbappé doublait la mise, sur un service de Neymar, d’un plat du pied imparable devant Stéphanse Ruffier (2-0, 43e).

Les joueurs du club de la capitale auraient pu saler un peu plus l’addition après la pause, mais le penalty provoqué et tiré par Neymar Jr finissait sur le poteau (64e). C’est donc Mauro Icardi qui s’y collait en reprenant victorieusement un centre de Layvin Kurzawa (3-0, 72e). Mbappé venait s’offrir un doublé sur un rush solitaire et alourdissait le score (4-0, 89e). Au final, le PSG s’impose quatre buts à zéro dans une rencontre maitrisée. Les hommes de Thomas Tuchel prennent sept points d’avance sur le dauphin, l’Olympique de Marseille avec un match en retard (42 pts). Saint-Étienne reste dans la deuxième partie de tableau en onzième position (25 pts).