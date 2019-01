Pour conclure la 22e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain recevait le Stade Rennais. Privés de Neymar et Marco Verratti, les hommes de Thomas Tuchel voulaient continuer de garder leur invincibilité en Ligue 1. De leur côté, les Bretons et Hatem Ben Arfa avaient comme ambition de rééditer l’exploit de la fin de saison dernière, où ils s’étaient imposés au Parc des Princes (0-2). Dès le début, le PSG ouvrait le score grâce à Cavani, bien trouvé par Di Maria (1-0, 7e). Mbappé passait ensuite proche de marquer un deuxième but (12e). Rennes commençait à sortir et finalement, Niang égalisait. Traoré centrait pour le Sénégalais dont la madjer terminait au fond (1-1, 28e).

Ce dernier fauchait ensuite la cheville de Kehrer et n’était averti que d’un carton jaune, malgré l’utilisation de la VAR (33e). A la pause, les deux équipes étaient dos-à-dos. Au retour des vestiaires, Bernat et Mbappé ne parvenaient pas à redonner l’avantage à leur équipe (51e, 56e). Draxler butait ensuite sur Koubek avant que Mbappé ne trouve lui aussi les gants du portier rennais (58e). Finalement, Di Maria lobait Koubek et permettait au PSG de repasser devant (2-1, 60e). Le rouleau compresseur parisien se mettait en marche et Mbappé (3-1, 66e) puis Cavani (4-1, 71e) scoraient. Di Maria passait proche de marquer aussi (83e). Le PSG s’imposait finalement (4-1) et conserve son avance en tête du championnat.