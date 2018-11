Les clubs français ont très mal démarré en Coupe d’Europe cette année, mais ils semblent redresser la barre au fur et à mesure. Ainsi, le PSG et Lyon peuvent toujours se qualifier en cas de résultats positifs en Ligue des Champions, tandis que l’AS Monaco est déjà éliminée. En Ligue Europa, Marseille est bon dernier de sa poule, Bordeaux peut encore espérer et Rennes a son destin entre les mains. Et récemment, une étude est sortie afin de définir les clubs les plus aimés en France, mais aussi les plus détestés, comme l’a révélé le sondage de Statista European Football Benchmark.

Dans les clubs préférés, on retrouve le Paris Saint-Germain (34%), l’Olympique de Marseille (29%), l’Olympique Lyonnais (18%), l’AS Monaco (11%) ou encore l’AS Saint-Etienne (10%). A l’inverse, le PSG est le club le plus détesté de Ligue 1 (27%) devant Marseille (24%), Lyon (19%) et le duo Bordeaux-Nice (11%). A noter que les clubs qui laissent le plus indifférent les personnes sondés sont Amiens (65%), Caen (64%), le duo Reims-Dijon (63%) et le duo Strasbourg-Nîmes (62%).