Après la polémique qui a suivi le remplacement de Kylian Mbappé face à Montpellier, le PSG était de retour aux affaires ce soir. Une rencontre de la 23e journée de Ligue 1 du côté de Nantes pour laquelle Thomas Tuchel devait encore bricoler. Thilo Kehrer et Layvin Kurzawa étaient ainsi titularisés derrière, alors que Pablo Sarabia remplaçait le blessé Neymar. Et les Parisiens ont pris les trois points en s’imposant 2-1 à La Beaujoire.

C’est juste avant la demi-heure de jeu que, servi par Mbappé, Angel Di Maria a frappé dans la surface. Le ballon a été dévié par Icardi, et il faudra donc voir à qui sera accordé le but, mais les troupes de Tuchel prenaient les devants grâce aux deux Argentins (0-1, 29e). Dominateurs, les Franciliens vivaient une soirée assez tranquille, et Angel Di Maria touchait même la barre (54e). Kehrer signait le 2-0, de la tête sur ce corner botté par le Fideo (57e). Moses Simon réduisait ensuite l’écart, mais les Parisiens ne tremblaient pas malgré quelques situations chaudes pour les locaux. Avec ce succès, le PSG prend provisoirement quinze points d’avance sur l’OM, qui se déplace à Saint-Etienne demain soir. Nantes enchaîne sur une troisième défaite et reste dixième.