Pour le début de cette 12e journée de Ligue 1, le PSG, leader incontestable du championnat de France, recevait son dauphin, le LOSC. Les Parisiens, vainqueurs de leurs 11 premiers matchs, avaient ainsi l’occasion de battre le record du nombre de victoires en début de saison de Tottenham, datant de la saison 1960-1961. En face, Lille, à 8 points du leader parisien, se déplaçait avec l’ambition d’enrayer la machine adverse. Pour ce choc, Thomas Tuchel alignait une défense à trois avec le retour de Thiago Silva dans l’axe. Au milieu, Draxler et Verratti prenaient place tandis que Neymar, Mbappé et Di Maria étaient chargés d’inquiéter la défense du LOSC. En face, Christophe Galtier alignait le même onze que contre Caen (1-0) avec notamment sa Bip-Bip (Bamba, Ikoné, Pépé) et Rafael Leão en pointe.

La première occasion était lilloise, mais Xeka voyait sa frappe bien captée par Buffon (8e). Dans la foulée, Mbappé voyait sa frappe passer de peu à côté (11e). Après une bonne passe de Neymar, Di Maria butait sur Maignan (21e), avant que Marquinhos ne voit sa tête passer au-dessus sur le corner suivant (22e). A la demi-heure de jeu, Meunier, en bonne position, voyait sa frappe passer de peu au-dessus (30e). En fin de premier acte, Neymar tentait un coup-franc vicieux, mais Maignan était vigilant (39e), comme sur le corner rentrant tenté par Di Maria (40e). A la pause, le LOSC accrochait le PSG (0-0). Au retour des vestiaires, le PSG maintenait son emprise et Marquinhos tentait à nouveau sa chance sur corner (56e), toujours sans réussite. Après l’heure de jeu, Mbappé était bien lancé dans le dos de la défense lilloise et armait une frappe enroulée sur laquelle Maignan ne pouvait rien (1-0, 70e). En fin de match, Mbappé butait sur Maignan (81e) avant que Neymar ne trompe l’ancien portier du PSG du droit (2-1, 83e). En fin de match, Kehrer faisait main et Pépé réduisait le score sur penalty (2-1, 90+2e). Le PSG s’imposait finalement (2-1) et conservait sa série de victoires, battant au passage le record de Tottenham. Le LOSC perd pour la troisième fois de la saison, mais conserve sa place de dauphin.