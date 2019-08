La soirée du PSG a été faite de haut et de bas. Le champion de France s’est imposé contre Toulouse 4-0 grâce à un doublé de Choupo-Moting (50e, 55e), un but de Goncalves (75e) contre son camp et un dernier de Marquinhos (83e). Voilà de quoi retrouver le sourire avec la déconvenue face à Rennes le week-end dernier.

Tout n’a pas été rose, loin de là même puisque les Parisiens ont perdu Cavani et Diallo en première période. Le premier semble s’être blessé aux adducteurs, quand le second a été victime de vertige après un choc avec Gradel. En seconde période, c’est Mbappé qui s’est blessé derrière la cuisse. Ces mauvaises nouvelles ternissent la soirée du PSG.

