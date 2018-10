L’Olympique de Marseille recevait le Paris Saint-Germain ce soir pour un choc au sommet. Les Phocéens démarraient très fort dans la rencontre avec un pressing intense. Cela n’empêchait pas Julian Draxler de lancer les débats avec une frappe qui passait au-dessus des cadres (12e). L’Olympique de Marseille répondait du tac au tac avec une frappe de Jordan Amavi captée par Alphonse Aréola (20e). Eric Choupo-Moting croisait ensuite trop son tir sur la droite (23e). Marseille se procurait deux occasions franches signées Luiz Gustavo (28e) et Lucas Ocampos (34e). Cela n’était pas suffisant pour tromper la vigilance d’Alphonse Aréola et les deux équipes rentraient au vestiaire sur un score nul et vierge.

En seconde période, Angel Di Maria poussait Steve Mandanda à la parade d’entrée (46e). Après, Alphonse Aréola claquait une parade sur un coup franc de Dimitri Payet (58e). C’était ensuite au tour de Luiz Gustavo et d’Adil Rami de maintenir la pression sur la cage parisienne (59e). Peu après l’heure de jeu, Kylian Mbappé entré en jeu à la place d’Eric Choupo-Moting et s’illustrait d’entrée. Lancé dans la profondeur par Angel Di Maria, le natif de Bondy ajusté Steve Mandanda d’une frappe croisée (1-0, 65e). Le match s’emballait et Thomas Meunier mettait de nouveau Steve Mandanda à contribution (77e). Jordan Amavi touchait ensuite le poteau pour l’Olympique de Marseille (79e). Dans une fin de match étouffante, le PSG maintenait son avantage et Julian Draxler doublait la mise dans les ultimes secondes (2-0, 90e +5). Les Franciliens enchaînent un onzième succès de rang. L’Olympique de Marseille reste cinquième de Ligue 1.

Revivez le film de la rencontre sur notre live commenté

Retrouvez les notes du match dans quelques minutes sur FM