Dans un contexte particulier à cause du feuilleton Neymar, le Paris Saint-Germain faisait ses débuts en Ligue 1 ce soir, face à Nîmes au Parc des Princes. Thomas Tuchel misait sur un 4-4-2 avec Mbappé et Cavani en pointe, soutenus par Sarabia et Draxler sur les flancs. Marquinhos et Verratti composaient le double pivot, alors que l’arrière-garde était composée de Kehrer, Thiago Silva, Diallo et Bernat. Les Parisiens n’ont pas tremblé et se sont imposés sur le score de 3-0.

Alors que les locaux dominaient la première période, Pablo Martinez touchait le cuir de la main dans sa surface. Edinson Cavani s’élançait et transformait le penalty à merveille (1-0, 24e). Les troupes de Thomas Tuchel ont eu de nouvelles situations chaudes pour faire trembler les filets, mais il fallait attendre la 56e minute pour le but du break, oeuvre de Mbappé suite à un service de Bernat (2-0). Angel Di Maria, entré un peu plus tôt, se mêlait lui aussi à la fête après un ballon de Mbappé (3-0, 69e). Le PSG n’a donc pas laissé de place au doute et a fait le boulot, prenant déjà la tête du championnat. Prochain match dimanche face à Rennes.

