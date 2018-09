Avec plusieurs jeunes dans son onze titulaire comme Nsoki, Dagba et Diaby, le PSG accueillait Reims pour cette rencontre de la 7e journée de Ligue 1, sous les yeux de Michael Jordan, présent dans les tribunes du Parc des Princes. Et les Parisiens ont facilement pris le dessus sur les Rémois, s’imposant sur ce score de 4-1. Tout avait pourtant bien commencé pour le promu, puisqu’après une seule petite minute de jeu, Chavalerin refroidissait l’enceinte parisienne (0-1, 1ere).

Mais les locaux allaient rapidement dérouler. Edinson Cavani égalisait quelques minutes plus tard seulement (1-1, 5e), et Neymar mettait les Franciliens devant sur penalty (2-1, 24e). El Matador s’offrait lui un doublé juste avant la pause (3-1, 44e), et Meunier pliait pratiquement la rencontre au retour des vestiaires (4-1, 55e). Le score n’a plus bougé malgré de nouvelles opportunités parisiennes. Sept victoires en autant de journées pour le PSG, et septième match de suite avec au moins trois buts marqués pour les hommes de Thomas Tuchel en championnat !