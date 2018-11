Ce jeudi, la Commission de Discipline de la LFP a rendu son verdict. Ainsi, parmi les équipes sanctionnées, on retrouve le Nîmes Olympique qui écope d’une amende de 20 000€ après le comportement de ses supporters lors de la défaite à domicile contre Nice (0-1). Pour rappel, certains avaient jeté des objets sur des officiels et utilisé des lasers. En plus de l’amende, Nîmes a été sanctionné d’un match de fermeture de la tribune Est du Stade des Costières avec sursis.

Au niveau des autres sanctions, l’AS Saint-Etienne devra payer 5 000€ pour « déploiement d’une banderole injurieuse » contre Reims (2-0) le 10 novembre dernier. De leur côté, Monaco et le PSG devront respectivement débourser 2 000€ et 7 500€ d’amende pour usage d’engins pyrotechniques lors de leur dernier match (0-4 le 11 novembre dernier). Enfin, le Stade Rennais a été condamné à 30 000€ d’amende après les jets d’objets et l’usage d’engins pyrotechniques lors du match contre Nantes (1-1, 11 novembre dernier).