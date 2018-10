Un samedi soir normal en Ligue 1. Hormis la confrontation entre Angers et Strasbourg, qui s’est soldée par une égalisation angevine dans les toutes dernières secondes (2-2), on n’a pas réellement rêvé devant la Ligue 1 ce samedi soir. Pourtant, le LOSC avait placé la barre relativement haute en battant Saint-Etienne (3-1) en fin d’après-midi. Et si les gros clubs de notre championnat jouent ce dimanche, la Ligue 1 n’enchanterait pas les foules.

C’est en effet ce que révèle un sondage réalisé par Odoxa. La Ligue 1 serait ennuyeuse pour 62% des Français. Pour ceux qui suivent le football, 70% le jugent intéressant, tandis que seulement 13% d’entre eux le jugent très intéressant. Des chiffres délicats pour notre championnat français.