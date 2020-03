Neymar récompensé en janvier, c’est un de ses coéquipiers qui pourrait récupérer le trophée de joueur du mois en février. Kylian Mbappé fait partie des nommés, au même titre que Renato Sanches et le revenant Téji Savanier.

Le Parisien sort d’un gros mois avec 4 buts et 1 passe décisive en 4 rencontres. Face à ça, le milieu du LOSC répond avec 2 buts et 1 offrande en 4 matches alors que le maître à jouer de Montpellier capitalise 3 buts et 1 passe en autant de rencontres. Le résultat des votes sera connu lundi de la semaine prochaine.