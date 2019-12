Lauréat du trophée au mois d’octobre, Thiago Silva va connaître le nom de son successeur pour le mois de novembre. La LFP vient de dévoiler les noms des trois joueurs qui allaient se disputer ce prix honorifique.

Il s’agit de Ludovic Ajorque (Strasbourg) avec ses 2 buts et ses 3 passes décisives en seulement 4 rencontres, de Denis Bouanga de Saint-Etienne (3 buts en 4 matches) et du Lyonnais Jeff Reine-Adélaïde (2 buts et 2 passes décisives en 4 parties). Le résultat sera connu en début de semaine prochaine.