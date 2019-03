La saison de Ligue 1 est décidément totalement chamboulée. De nombreuses affiches sont décalées, repoussées ou prolongées. Et ce week-end encore, deux affiches ne se disputeront pas à l’heure prévue.

Il s’agit des matches entre Saint-Etienne et Nîmes (30e journée) et entre Montpellier et Toulouse (31e journée). La première rencontre, initialement prévue le dimanche 31 mars à 15 heures, est reportée au lundi 1er avril à 20h30. L’autre affiche, qui devait se jouer le samedi 13 avril à 20h, se jouera finalement le dimanche 14 avril à 15h00.