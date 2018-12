La 17e journée de Ligue 1 se jouera donc en deux temps. Après avoir reporté six rencontres ce week-end, la LFP a finalement maintenu, pour le moment, les quatre autres matches, à savoir Guingamp-Amiens et Rennes-Dijon (samedi soir), ainsi que Strasbourg-Caen (dimanche, 15h) et Lille-Reims (dimanche, 17h). Et ce vendredi, la Commission des Compétitions a pris une décision concernant les nouvelles dates des six rencontres reportées.

Comme annoncé dans le communiqué, les matches Monaco-Nice et Saint-Etienne-OM se disputeront le mercredi 16 janvier 2019, car l’Olympique de Marseille et l’ASM s’affrontent trois jours plus tôt, le dimanche 13. Les quatre autres confrontations, PSG-Montpellier, Angers-Bordeaux, Nîmes-Nantes et Toulouse-Lyon se joueront soit le 15, soit le 16 janvier. Les horaires n’ont pas encore été communiqués.