Cinq joueurs étaient retenus dans la liste des nominés pour le joueur du mois de mars en Ligue 1 : Memphis Depay (OL), Kylian Mbappé (PSG), Dimitri Payet (OM), Alassane Pléa (OGC Nice) et Rony Lopes (AS Monaco).

Et on connaît désormais les trois finalistes, à savoir Kylian Mbappé (3 buts en 3 matches de L1 en mars), Alassane Pléa (4 réalisations et 1 passe décisive le mois dernier) et Rony Lopes (3 buts en mars). Le lauréat sera désigné à l’issue du vote ouvert sur le site de l’UNFP.