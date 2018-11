Après Kylian Mbappé pour le mois d’août et Nicolas Pepe pour le mois de septembre, on attend désormais de savoir qui sera élu joueur du mois d’octobre en Ligue 1. Et beIN Sports et l’UNFP viennent de dévoiler les trois finalistes.

Il s’agit du nantais Emiliano Sala, auteur de 5 réalisations en 4 matchs en octobre, ainsi que du Lillois Jonathan Bamba et du Montpelliérain Gaétan Laborde, tous deux éléments décisifs du secteur offensif de leur club respectif.