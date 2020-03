Ce mardi matin, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, tenait une réunion autour du coronavirus et de son impact dans le monde sportif. Elle s’est exprimée sur le cas de la rencontre entre le Paris SG et le Borussia Dortmund, mais aussi sur les rencontres professionnelles en France.

Ainsi, pour le moment, aucune rencontre de Ligue 1 et de Ligue 2 n’est annulée ou reportée. Les décisions se prendront au cas par cas dans la semaine. Le match entre Chambly et Le Mans a d’ores et déjà été annoncé à Beauvais et à huis clos.