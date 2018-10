Après deux semaines de trêve, la Ligue 1 reprenait ses droits ce soir au Parc OL où l’Olympique Lyonnais (6e) recevait le Nîmes Olympique (14e). Les hommes de Bruno Génésio restaient sur une lourde défaite face au Paris Saint-Germain (5-0), tandis que les Crocodiles nîmois n’avaient plus gagné depuis le match contre l’Olympique de Marseille (3-1), le 19 août dernier. Et ils n’ont pas su réaliser l’exploit au Parc OL puisqu’ils ont été battus dans l’enceinte lyonnaise (2-0). Dans un début de match très ouvert, où les deux équipes se rendaient coup pour coup, Lyon frappait en premier grâce à son buteur Moussa Dembélé. Parfaitement lancé par Marcelo, l’ancien buteur du Celtic enchaînait un contrôle-frappe parfait lui permettant de tromper Bernardoni (24e, 1-0).

Nîmes tentait ensuite de revenir, mais Lopes était visiblement dans un grand soir. Le portier portugais était même sauvé par son poteau en fin de première mi-temps, sur une frappe de Savanier déviée par Marcelo (40e). Les Lyonnais menaient 1-0 à la pause, malgré plusieurs bonnes occasions nîmoises. En seconde période, Depay était parfaitement lancé par Terrier mais manquait son face à face avec Bernardoni (53e). À l’heure de jeu, Depres centrait et Marçal contrait de la main, sans que l’arbitre ne siffle penalty (63e). Dans la foulée, Alioui tentait sa chance mais sa frappe frôlait le montant (67e). Dans l’autre sens, Terrier ouvrait son pied mais ne trouvait pas le cadre du but de Bernardoni (77e). Trouvé en retrait, Savanier armait une frappe et manquait l’égalisation de quelques centimètres (87e). Bien servi par Traoré, Depay tuait lui le match d’une frappe croisée (90e, 2-0). Lyon s’imposait finalement dans un match compliqué (2-0). Les hommes de Bruno Genesio remontent sur la troisième place du podium en attendant les autres matches de la 10e journée. Nîmes enchaîne un nouveau match sans victoire et reste bloqué à la 15e place.