Après la victoire du LOSC un peu plus tôt sur la pelouse de Guingamp (0-2), l’Olympique Lyonnais devait impérativement l’emporter pour rester au contact du club nordiste. Pour cela, les Gones se déplaçaient sur la pelouse de l’OGC Nice, récente victime du LOSC (4-0). Après avoir remporté le match aller en terres lyonnaises (0-1), les Aiglons voulaient récidiver afin de revenir à hauteur de l’OM. Très rapidement, Ganago allumait une brèche mais butait sur Lopes (1ère), avant de faire le mauvais choix suite à une récupération de Walter dans les pieds de Ndombele (6e). Lyon sortait enfin et Traoré voyait son but refusé pour un hors-jeu de Fekir (15e), avant que Marcelo ne reprenne un corner de Depay mais Benitez suivait (16e). Une nouvelle fois, l’OL voyait l’arbitre refuser un but pour hors-jeu, cette fois inscrit par Fekir (19e). Les Gones prenait l’ascendant et Traoré butait sur Benitez (26e) avant que Depay ne soit contré par Hérelle (27e).

Depay, très en vue, manquait deux nouvelles occasions (36e et 43e) avant la pause. Au retour des vestiaires, Ndombele butait sur Benitez (50e) avant que Depay ne voit son coup-franc raser la lucarne niçoise (54e). Traoré manquait ensuite le cadre (57e) avant que Dembélé ne trouve le poteau de la tête (58e). Mais Nice répondait et Ndombele bousculait clairement Ganago dans la surface (67e). Monsieur Lesage sifflait un penalty après avoir consulté la VAR. Walter s’élançait et transformait de l’intérieur du gauche (1-0, 68e). Lyon se retrouvait mené contre le cours du jeu et Fekir armait une frappe lointaine qui flirtait avec le montant de Benitez (74e). Le portier argentin, en état de grâce, sauvait encore une fois sur une frappe de Depay (80e), avant que Marcelo ne manque sa tentative au second poteau (81e). Lyon poussait mais ne parvenait pas à égaliser. Nice s’imposait finalement (1-0) et remontait à la 7e place, à hauteur du 4e. De son côté, Lyon laisse filer le LOSC et se retrouve à 6 points des Dogues.