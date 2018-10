Affiche de clôture de la dixième journée de Ligue 1, le duel entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille a livré toutes ses promesses. Une rencontre animée ou chaque équipe a eu sa mi-temps. Dès le début du match, Bouna Sarr frappait au but (1e). Une première mèche d’allumée pour les Olympiens qui laissaient place à deux frappes de Mario Balotelli (15e et 24e). Allan Saint-Maximin tentait ensuite sa chance après avoir effacé Boubacar Kamara (29e).

Marseille ouvrait toutefois le score juste avant la mi-temps par l’intermédiaire de Morgan Sanson (1-0, 42e). Revenus avec de meilleures intentions, les Phocéens frappaient d’entrée via Morgan Sanson (47e). C’était ensuite au tour de Jordan Amavi de manquer le cadre (69e). Nice essayait néanmoins de revenir et Wylan Cyprien frôlait le poteau de Steve Mandanda (74e). Marseille conserve toutefois son avantage de 1-0 et s’adjuge un sixième succès de la saison. Désormais quatrième, l’Olympique de Marseille revient à 5 points de Lille deuxième. Nice patauge et reste quatorzième.