Le FC Metz est bon dernier de Ligue 1. Ce soir, les hommes de Frédéric Hantz se sont à nouveau inclinés contre l’Olympique de Marseille sur le score de trois buts à zéro (Thauvin, Luiz Gustavo, Ocampos).

Avec 4 points et -24 de différence de but, le maintien s’annonce compliqué. Et les Mosellans viennent d’entrer tristement dans l’histoire. En effet, le FC Metz possède la pire série de défaites, dans l’histoire de la Ligue 1, pour une équipe à domicile (8).