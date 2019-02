Après la victoire de Saint-Etienne et le nul du LOSC, Lyon devait l’emporter à Monaco pour consolider sa place sur le podium. En face, le club asémiste avait l’opportunité de prendre de l’avance sur la zone rouge. Et rapidement, Monaco accélérait et Falcao claquait un retourné qui passait de peu à côté (9e). Et finalement, ces derniers ouvraient le score. Gelson Martins était servi par Ballo-Touré. Le Portugais feintait Mendy et ajustait Lopes d’une jolie frappe (1-0, 18e). Il ne fallait ensuite que neuf minutes à Monaco pour doubler la mise. Rony Lopes réalisait un rush solitaire et concluait du gauche (2-0, 27e). Lyon coulait et Golovin butait sur Lopes (39e).

En fin de première période, Marcelo dévissait totalement (41e) et Sidibé intervenait parfaitement dans la surface monégasque (45e+1), avant que Ndombele ne voie sa tête passer au-dessus (45e+3). Au retour des vestiaires, Golovin contrait au dernier moment un coup-franc de Depay (53e). Monaco continuait à contrer et Falcao trouvait le poteau de Lopes d’une belle enroulée (58e), avant que Sidibé ne tire au-dessus (59e). Et si Dembélé obtenait un penalty, Depay ne transformait pas, butant sur Subasic (71e). Traoré frappait sur Subasic, avant que Glik n’intervienne devant Aouar (77e). Si Falcao manquait une dernière occasion (87e), le score en restait là. Monaco s’imposait logiquement (2-0). Lyon perd ainsi des points dans la course au podium, tandis que Monaco continue sa remontée.