C’est un sujet sensible qui fait l’actualité du football français en ce moment. Depuis le début de la saison, certains matches sont arrêtés pour des banderoles ou des chants jugés homophobes. Dans les colonnes de Ouest-France, Noël Le Graët, le président de la FFF, s’en est pris aux responsables politiques car selon lui, le football ne devrait pas essuyer les maux de la société.

« Pour être clair, je trouve qu’on arrête trop de matches ! Cela fait plaisir à certains ministres, mais moi, ça me gêne. Le football ne peut pas être pris en otage pour des propos vulgaires. Ce n’est pas le foot, mais la société en général qui doit y réfléchir, à l’école ou dans les entreprises, partout. On a l’impression que, tout à coup, tous les stades sont devenus des lieux homophobes, s’offusque le boss du football français. Je conteste avec véhémence cette image qu’on donne de nous. L’homophobie, c’est le football qui l’a inventée ? Ça fait bien d’aller raconter sa science quand on n’a pas grand- chose à dire. Il y a pourtant des enjeux politiques plus importants et le football ne peut pas être pris en otage. Le football travaille et depuis longtemps sur le sujet, comme sur le racisme. »

