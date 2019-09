Dans le cadre de la cinquième journée de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne accueillait Toulouse à Geoffroy-Guichard. Battus par l’OM à l’Orange Vélodrome avant la trêve internationale, les Verts devaient impérativement se relancer. De son côté, le TFC qui l’avait emporté face à Amiens (2-0) pouvait se rapprocher du podium en cas de succès. La rencontre démarrait bien mal pour les Stéphanois. Sur la gauche, Gradel adressait un bon centre dans le dos de la défense. Leya Iseka se faisait bousculer par Kolodziejczak (13e). Monsieur Stinat indiquait logiquement le point de penalty. Max-Alain Gradel transformait la sentence (0-1, 15e). Les Toulousains réalisaient le break grâce à Leya Iseka. Sur la droite, Said distillait un excellent centre pour l’attaquant belge qui au six mètres ajustait Ruffier (0-2, 24e).

L’ASSE frôlait la correctionnelle suite à un contre toulousain rondement mené, mais la frappe de Said déviée par Ruffier touchait le poteau (39e). Les Verts revenaient dans le coup avant la pause. Sur un long ballon de Moukoudi, Hamouma oublié par la défense réduisait le score d’une belle frappe enroulée (1-2, 45e). Au retour des vestiaires, les hommes de Ghislain Printant recollaient au score. Bien servi sur la gauche par Khazri, Bouanga distillait un très bon centre pour Hamouma qui trompait Reynet de près (2-2,56e). Dans les ultimes secondes, les Verts pensaient rafler la mise. Sur un centre de Kolodziejczak, Beric voyait sa tête repoussée par le poteau, le cuir revenait malencontreusement sur Sylla qui marquait contre son camp, mais la VAR refusait le but pour une position de hors-jeu de Beric (90+2). Stéphanois et Toulousains se neutralisaient à Geoffroy-Guichard.

