Dans un match entre équipes en difficulté, c’est Saint-Etienne qui fait la bonne opération du jour. Les Verts s’imposent 2-0 dans un match très rythmé. Pourtant Toulouse a offert une belle opposition. Les hommes de Pascal Dupraz dominent outrageusement la première mi-temps, mais ils se heurtent à un Jessy Moulin impérial. Un match accompli du gardien stéphanois qui va mettre ses coéquipiers dans de bonnes dispositions. À la fin du premier acte, Jonathan Bamba obtient un penalty que transforme Robert Beric (1-0 ; 45e).Un scénario cruel pour les Toulousains qui démarrent la seconde période tambour battant.

Consécutivement Max-Alain Gradel (52e), Somalia (53e) et Corentin Jean (65e) mettent en difficulté la défense des Verts. Une domination effective, mais Saint-Etienne répond parfaitement en contre avec un duo offensif Bamba-Beric très virevoltant. Finalement, Assane Dioussé délivre le club du Forez en toute fin de rencontre (2-0 ; 86e). Les Verts s’imposent en Ligue 1 pour la première fois depuis le 14 octobre et une rencontre face au FC Metz . Au classement Saint-Etienne s’offre un peu d’air et se retrouve quatorzième. Situation plus compliquée en revanche pour Toulouse qui reste barragiste à 2 points du premier non relégable.