Dans le cadre de la 17ème journée de Ligue 1, le Racing Club de Strasbourg accueillait le Stade Malherbe de Caen à la Meinau. Après son résultat nul prometteur face au PSG mercredi soir (1-1), le Racing souhaitait confirmer face à Malherbe. Les hommes de Thierry Laurey ouvraient le score par Martinez (1-0, 5e) suite à un relais avec Thomasson. Le SMC égalisait quelques minutes plus tard par Fajr qui profitait d’un mauvais renvoi de Sels (1-1, 22e).

Une minute plus tard, Strasbourg reprenait les devants grâce à Lebo Mothiba qui devançait la sortie de Samba après un bon service de Thomasson (2-1, 23e). A dix minutes de la fin, les hommes de Fabien Mercadal recollaient au score. Sur un ballon mal renvoyé par la défense alsacienne, Khaoui à l’entrée de la surface armait une belle frappe qui ne laissait aucune chance à Sels (2-2, 80e). En fin de match, Strasbourg aurait pu bénéficier d’un penalty suite à un contact dans la surface entre Sissoko et Oniangué, mais la VAR en décidait autrement (83e). Avec ce résultat nul, Strasbourg occupait la huitième place et Caen restait relégable.