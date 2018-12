La quinzième journée de Ligue 1 continuait ce dimanche avec une affiche de bas de tableau entre Toulouse (15e) et Dijon (18e). Les locaux, incapables de gagner depuis le 1er septembre en championnat, voulaient à tout prix se donner de l’air. De l’autre côté, Dijon restait sur 11 matches sans succès. Un match de la peur donc, qu’aucune des deux équipes n’a su remporter (2-2). Et les Dijonnais pourront avoir des regrets.

Tout démarrait très mal pour Toulouse puisque Baptiste Reynet était exclu pour un tacle non maîtrisé sur Tavares (5e). Dijon en profitait puisqu’Aguerd ouvrait le score après un cafouillage dans la surface (0-1, 26e). Les Bourguignons avaient les meilleures occasions (16e, 49e, 51e) et faisaient finalement le break. Sliti trouvait Abeid seul au point de penalty qui marquait dans le but vide (0-2, 68e). Mais Gradel relançait les siens d’une sublime retournée acrobatique, bien trouvé par Dossevi (1-2, 72e). Et quelques minutes plus tard, l’Ivoirien trouvait Leya Iseka seul en retrait qui ajustait Runarsson (2-2, 78e). Sliti tentait de redonner l’avantage aux siens mais son coup-franc trouvait le poteau toulousain (83e). Les deux équipes en restaient là (2-2). Toulouse reste 15e, tandis que Dijon sort de la zone rouge (17e).