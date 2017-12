Dijon se souviendra longtemps de cette rencontre. Mené au score à deux reprises, le DFCO est finalement venu à bout de Bordeaux sur le score de 3-2. Désormais 10e du classement, les Bourguignons en profitent pour passer devant son adversaire du soir avec un point d’avance.

Cafu (13e) et Malcom (36e), d’un but absolument splendide, donnaient par deux fois l’avantage aux Girondins. Dijon a égalisé dans un premier temps par Yambéré (34e) puis par Jeannot suite à un gros travail de Saïd (52e). L’ancien Rennais marquait ensuite le but de la victoire en fin de rencontre au terme d’un très bon mouvement collectif (86e). C’est un nouveau coup d’arrêt pour Bordeaux.

Le classement de Ligue 1.