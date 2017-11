Il reste encore cinq matches avant que la mi-saison de Ligue 1 ne soit sifflée. Mais la LFP prépare déjà les matches retours. Et aujourd’hui, l’instance dirigeante du championnat vient de dévoiler le ballon qui sera utilisé par les équipes de L1 à partir de la 20e journée.

« Après un lancement remarqué lors de la première partie de saison de Ligue 1 Conforama, la LFP et uhlsport dévoilent la nouvelle version d’Elysia qui sera utilisée dès la 20ème journée de championnat. Le ballon de match officiel de la compétition s’habille de nouvelles couleurs pour la deuxième partie de saison. Le jaune lime, le marine et l’argent s’assemblent pour donner naissance à un nouveau ballon lumineux et captivant comme le fut le spectacle lors des matchs aller de la Ligue 1 Conforama », peut-on lire sur le communiqué.