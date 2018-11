Pour le compte de la quinzième journée de Ligue 2, le RC Lens, quatrième, recevait Grenoble, cinquième, avec le même nombre de points (26). Les deux équipes pouvaient rejoindre la troisième place du podium en cas de victoire cet après-midi. Face à une vingtaine de milliers de spectateurs, les deux clubs se sont quittés sur un score nul et vierge, 0-0.

Les locaux étaient les premiers à se montrer dangereux, par l’intermédiaire d’Arthur Gomis, qui touchait le poteau isérois (23e). Le GF38 réagissait et, suite à une tête de Maxime Spano et à l’arrêt de Jean-Louis Leca, touchait la barre transversale après un cafouillage. Incapables de prendre les choses en main, les deux formations se neutralisaient en seconde période. En toute fin de partie, Brice Maubleu s’employait quand même en sortant la tête de Mehdi Tahrat (90e). Score final, 0-0. C’est le statu quo au classement, Lens et Grenoble revenant à une longueur du FC Lorient, troisième.