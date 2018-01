Avalanche de buts pour cette 21e journée de Ligue 2 ! Leader incontesté, Reims poursuit sa course vers la remontée en Ligue 1 grâce à son succès sur Tours (1-0). Deuxièmes du classement avant le coup d’envoi, Nîmes n’a pas flanché non plus en s’imposant sur le terrain de Nancy (2-0).

Mais ce soir, le spectacle est venu des équipes mal classées. Dix-septième, Auxerre a cartonné Niort (5-0), tandis que QRM, dans son duel de bas de relégable contre Bourg-en-Bresse, a su l’emporter 5 buts à 3.

Les résultats de la soirée :

Châteauroux 3 - 1 Lorient : Sarr (26e), Mandanne (59e), Khadda (90e) ; Courtet (7e).

Clermont 3 - 0 Valenciennes : Dugimont (19e), (46e), Pereira Lage (82e).

Bourg-en-Bresse 3 - 5 QRM : Bègue (24 sp), Court (58e) Pierre-Charles (88e) ; Basque (35e), Mamilonne (80e), Basque (83e sp), Mamilonne (89e).

GFC Ajaccio 1 - 1 Brest : Touré 39e (sp) ; Berthomier (59e).

Auxerre 5 - 0 Niort : Yattara (8e), Brison (27e csc), Sakhi (33e), Sané (72e), Ayé (90e).

AC Ajaccio 1 - 1 Orléans : Nouri (11e) ; Cissokho (45+3 sp).

Reims 1 - 0 Tours :Jeanvier (14e)

Nancy 0 - 2 Nîmes : Alioui (27e), Bozok (41e).

Le Havre 1 - 1 Paris FC : Fontaine (44e) ; Bong (23e).

