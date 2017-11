La 16e journée de Ligue 2 débutait ce soir, avec 9 des 10 rencontres programmées ce week-end. Pour la 200e de Johan Cavalli sous les couleurs ajacciennes, il aura fallu attendre le bout du temps additionnel pour voir se dessiner une victoire dans le duel du haut de tableau entre l’AC Ajaccio et le Stade de Reims. Et ce sont les Rémois, qui grâce à Pablo Chavarria, se sont imposés (0-1) et ont gâché la fête au stade François-Coty. Reims compte maintenant 4 points d’avance sur Nîmes et 6 sur Clermont. Des Nîmois qui grimpent à la deuxième place du classement, grâce à un large succès sur Châteauroux (4-0), avec un nouveau triplé d’Umut Bozok, meilleur buteur de Ligue 2 (13 buts), qui reste sur 9 réalisations sur les trois dernières rencontres disputées à domicile par les crocodiles !

La surprise de la soirée est à mettre à l’actif de Valenciennes, qui a fait tomber Lorient au stade du Hainaut (4-2). Menés 2-0 à la pause, les Lorientais avaient recollé par Danic et Mara, mais les 7e et 8e buts de la saison du Sud-Africain Lebo Mothiba allaient faire pencher la balance du côté de VA. Dauphin de Reims avant la rencontre, les Merlus sont dorénavant au pied du podium. La belle opération du soir est pour Clermont, qui s’est imposé en toute fin de match à Orléans (1-2) et grimpe sur la troisième marche du podium. Avec sa victoire face à Quevilly-Rouen (2-0), le Paris FC poursuit sont petit bonhomme de chemin (5e). Clermont (3e), Lorient et le Paris FC comptent tous 29 points à l’issue de cette 16e journée, Ajaccio 28. Dans le bas de tableau, malgré l’arrivée de Jorge Costa sur le banc, Tours s’est de nouveau incliné face au Gazélec (0-2) et s’enfonce un peu plus vers le National 1.

Le classement de Ligue 2 ici.

Les résultats du soir :

Ajaccio 0 - 1 Reims : Chavarria (90+2)

Niort 2 - 1 Châteauroux : Lamkel Zé (20e), Choplin (24e) ; Barthelme (49e)

Auxerre 1 - 1 Nancy : Ayé (42e) ; Dembélé (90+3)

Brest 1 - 0 Sochaux : Autret (3e)

Tours 1 - 2 Gazélec : Gomis (33e) ; Kemen (66e), Louvion (90+4)

Paris FC 2 - 0 Quevilly : Tchokounte (30e), Lybohy (44e)

Orléans 1 - 2 Clermont : Ziani (64e, s.p) ; Dugimont (25e, 90+4).

Valenciennes 4 - 2 Lorient : Roudet (15e), Mothiba (41e, 69e), Mauricio (79e, s.p) ; Danic (56e), Mara (66e)

Nîmes 4 - 0 Bourg-en-Bresse : Savanier (24e), Bozok (49e, 62e, 84e)