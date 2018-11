Si tous les regards sont tournés vers le Parc des Princes et le choc entre le PSG et le LOSC, ça jouait ce soir en Ligue 2. Et pour cette entame de la 13e journée de L2, il y avait plusieurs belles affiches au programme notamment en Corse pour le derby bouillant d’Ajaccio entre l’ACA et le Gazélec. Et à ce petit jeu, c’est le Gaz qui l’a emporté 2-1 à l’extérieur. Pas de miracle à Nancy pour la première d’Alain Perrin sur le banc de l’ASNL. Le club lorrain a subi sa 10e défaite de la saison face à Clermont grâce à ce diable de Florian Ayé, auteur de son 7e but de la saison en L2.

Du côté du Red Star, les débuts ont été plus remarqués pour le nouvel entraîneur du Red Star Faruk Hadžibegić qui a ramené un point de Francis le Blé et de Brest (1-1) malgré l’expulsion de Clément Chantome. Un coup dur pour le club breton qui pouvait rafler la première place du classement en cas de victoire ce soir face au club audonien. Enfin, dans le dernier match de la soirée, pas de vainqueur entre le Paris FC et le FC Sochaux (0-0) malgré une frappe sur la barre de de l’attaquant sochalien Emredin Demirovic en seconde période.

Les résultats de la 13e journée de Ligue 2 :

AC Ajaccio 1-2 GFC Ajaccio : Gimbert (38e) pour l’ACA ; O.Ba (45e+2), Guidi (67e) pour le GFCA

AS Nancy Lorraine 0-1 Clermont Foot : Ayé (56e) pour Clermont

Paris FC 0-0 Sochaux

Brest 1-1 Red Star (34e) : Castalletto (75e) pour Brest ; Faucher (34e) pour le Red Star