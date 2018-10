La onzième journée de Ligue 2 nous offrait aujourd’hui un bouillant derby breton entre le Stade Brestois et le FC Lorient, au Stade Francis-Le Blé. Les deux équipes, respectivement troisième et quatrième au classement à seulement un point d’écart, se battait donc pour la deuxième place, occupait par le RC Lens. Et c’est Brest qui s’adjuge la suprématie régionale en s’imposant 3 buts à 2 devant son public.

Pourtant, ce sont les visiteurs qui s’illustraient les premiers dès la 12e minute, grâce à Julien Ponceau, qui reprenait bien un centre de Vincent Le Goff pour ouvrir le score. Les Brestois égalisaient par l’intermédiaire de Gaëtan Charbonnier, d’une volée du droit (25e). Dix minutes avant la pause, les Merlus repassaient devant, Gaëtan Courtet catapultant le ballon au fond des filets de Gautier Larsonneur (35e). Mené 2 à 1 à la pause, le club du Finistère revenait avec de meilleures intentions et Charbonnier s’offrait un doublé à l’heure de jeu (59e), sa onzième réalisation en championnat. Il passait même devant au score grâce à une frappe de Gaëtan Belaud, qui passait entre les jambes de Petkovic (76e). Brest s’impose donc 3 buts à 2 et devient dauphin du FC Metz avant le match de Lens ce lundi. Lorient reste pour sa part quatrième, à quatre longueurs de son adversaire du jour.