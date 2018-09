La huitième journée de Ligue 2 débutait ce vendredi soir avec le traditionnel multiplex et ses huit matches. Opposé à Grenoble, le Stade Brestois est allé s’imposer au Stade des Alpes (1-2) grâce à des réalisations de Belkebla (44e) et Charbonier (70e), contre un but de Chergui (13e). Ce succès permet à la formation de Jean-Marc Furlan de grimper provisoirement sur le podium, au troisième rang. Un podium où le FC Lorient figure toujours, mais le club breton n’a pas gagné contre Clermont (0-0). Le FCL reste donc deuxième à trois unités du FC Metz.

Dans le bas de tableau, l’AS Nancy Lorraine est enfin sortie du gouffre ! Sur la pelouse du Gazélec Ajaccio, l’ASNL a pris ses premiers points de la saison, après sept défaites, avec une victoire 1-0. Maboulou (48e) a inscrit le seul but de la rencontre, mais les Nancéiens restent tout de même derniers. 19e avec un point de plus, le Red Star a de son côté lourdement chuté à Valenciennes (1-4). Mauricio (2e, 53e), Cuffaut (5e) et Raspentino (15e) ont marqué pour VA, alors que c’est Dos Santos contre son camp qui a « sauvé l’honneur » pour le club de la banlieue parisienne.

Les résultats de la soirée (8e journée) :

Gazélec Ajaccio 0-1 AS Nancy Lorraine : Maboulou (48e)

AJ Auxerre 0-0 AC Ajaccio

Châteauroux 2-0 AS Béziers : Sangante (41e), Tounkara (64e)

Grenoble Foot 38 1-2 Stade Brestois : Chergui (13e) ; Belkebla (44e), Charbonier (70e)

Le Havre 1-1 Troyes : Fontaine (39e) ; Mbeumo (63e)

Lorient 0-0 Clermont Foot

Sochaux 0-1 Orléans : Avounou (25e)

Valenciennes 4-1 Red Star : Mauricio (2e, 53e), Cuffaut (5e), Raspentino (15e) ; Dos Santos (23e, csc)