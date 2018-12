Alors que neuf matches avaient déjà été disputés hier soir, la 16e journée de Ligue 2 prenait fin cet après-midi au stade des Alpes, où Grenoble, cinquième, recevait le FC Metz, leader. Rejoints en tête du classement par le Stade Brestois, vainqueur de l’AC Ajaccio hier (2-0), les Grenats avaient idéalement lancé la rencontre, ouvrant le score grâce à Opa Nguette, qui profitait d’une mésentente dans la défense grenobloise (0-1, 19e). Mais le leader de Ligue 2 perdait ensuite Matthieu Udol, touché au genou et qui laissait sa place à Thomas Delaine (28e).

Et dix minutes plus tard, suite à un coup de pied arrêté, Eric Vandenabeele venait égaliser d’une volée (1-1, 36e), permettant aux Isérois, promus cette saison, d’accrocher le leader. Avant de recevoir le Red Star, lanterne rouge, le FC Metz conserve son fauteuil de leader (35 pts), 1 point devant Brest, et compte déjà six longueurs d’avance sur le FC Lorient qui complète le podium. Les Grenoblois restent cinquièmes (28 pts), au cœur d’un peloton de cinq équipes (Lorient, Lens, Grenoble, Niort, Paris FC) qui se battent actuellement pour les trois places de barragistes.