La dernière journée de la phase aller de la Ligue 2 se terminait aujourd’hui avec deux rencontres au programme. Troisième, le RC Lens avait l’occasion d’assurer sa place sur le podium en cas de succès à Bollaert contre l’AC Ajaccio. Mais les Corses frappaient les premiers puisque Coutadeur profitait d’une déviation de Youssouf pour tromper Leca (0-1, 13e). Seulement, le RC Lens revenait à hauteur quelques minutes plus tard quand Mesloub décalait Chouiar, qui crochetait un défenseur avant de propulser le ballon au fond des filets d’une très belle frappe, son premier but en professionnel (1-1, 28e). Les deux équipes se livraient ensuite une belle bataille et la fraîcheur de l’AC Ajaccio faisait la différence. Quelques minutes après son entrée en jeu et pour sa première apparition en Ligue 2, le Japonais Sawai ouvrait son compteur, poussant au fond des filets un ballon de Lejeune (1-2, 77e). Les Corses offraient un cadeau de Noël en avance à leur supporters en allant gagner à Bollaert (1-2), permettant à l’ACA de passer les fêtes hors de la zone rouge (15e).

De son côté, le FC Lorient se déplaçait à Sochaux pour y défier le 18e du championnat. Les Merlus avaient l’objectif de rester au contact du RC Lens en cas de succès. Si ces derniers prenaient le jeu en main et tentaient de tromper la vigilance sochalienne, les Lionceaux ouvraient le score. Sur un centre venu de la droite, Sané profitait d’une mésentente entre les défenseurs pour pousser le ballon dans le but de la tête (1-0, 35e). Lorient tentait d’égaliser mais se montrait maladroit, à l’image d’une tête de Wissa sur la barre transversale (69e). Les Merlus ne parvenaient pas à égaliser et enchaînaient un cinquième match sans victoire en championnat, restant cloués à la 6e position, mais à un petit point du podium après la contre-performance du RC Lens contre Ajaccio. De son côté, Sochaux s’offre un bol d’air et prend la 16e place.