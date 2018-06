La Ligue de Football Professionnel a dévoilé ce jeudi le calendrier de la saison prochaine en Ligue 1 et en Ligue 2. La première journée opposera notamment le Stade Brestois au FC Metz et le FC Lorient au Havre.

D’autres affiches et derbys sont au programme tout au long de l’exercice de Domino’s Ligue 2.

La 1ère journée :

Stade Brestois 29 - FC Metz

FC Lorient - Le Havre AC

Clermont Foot - Berrichonne de Châteauroux

Red Star FC - Chamois Niortais FC

US Orléans - RC Lens

Gazélec Ajaccio - Paris FC

AS Nancy Lorraine - AS Béziers

Valenciennes FC - AJ Auxerre

Grenoble Foot 38 - FC Sochaux

Les principales affiches :

2e journée : ESTAC Troyes – Stade Brestois 29

4e journée : RC Lens – ESTAC Troyes

6e journée : FC Metz – RC Lens

7e journée : US Orléans – La Berrichonne de Châteauroux

8e journée : Havre AC – ESTAC Troyes

9e journée : ESTAC Troyes – AJ Auxerre et AS Nancy Lorraine – FC Sochaux-Montbéliard

10e journée : AJ Auxerre – RC Lens

11e journée : Stade Brestois 29 – FC Lorient

12e journée : FC Lorient – FC Metz et Havre AC – RC Lens

13e journée : AC Ajaccio – Gazélec FC Ajaccio

14e journée : Valenciennes FC – RC Lens

15e journée : ESTAC Troyes – FC Lorient

16e journée : FC Lorient – RC Lens

17e journée : RC Lens – Stade Brestois 29 et AJ Auxerre – FC Lorient

18e journée : AS Nancy Lorraine – ESTAC Troyes

19e journée : Paris FC – Red Star FC et FC Metz – AS Nancy Lorraine

25e journée : La Berrichonne de Châteauroux – US Orléans

27e journée : AJ Auxerre – ESTAC Troyes et FC Sochaux-Montbéliard – AS Nancy Lorraine

29e journée : FC Lorient – Stade Brestois 29

31e journée : Gazélec FC Ajaccio – AC Ajaccio

32e journée : RC Lens – Valenciennes FC

37e journée : Red Star FC – Paris FC et AS Nancy Lorraine – FC Metz