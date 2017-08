5e journée de Ligue 2 et le leader Le Havre se rendait à Nîmes. La formation normande s’est inclinée au Costière (1-0) sur une réalisation inscrite par Vlachodimos (42e). La bonne opération de la soirée est à mettre à l’actif de l’AC Ajaccio.

Le club corse a triomphé de Tours (3-1) grâce à des buts marqués par Maazou (12e), Gimbert (22e), Wissa (90+4). Châteauroux cartonne à Sochaux (5-1). Sarr et Fofana ont inscrit un doublé, et Ruiz y allait de son petit but (68e). A noter également le large succès de Valenciennes face à Niort (4-1) avec notamment un doublé de Roudet.

Le classement de Ligue 2 ici.

Les résultats du soir :

Brest 2 - 1 Nancy : Pi (68e), Coeff (84e) ; Hadji (45e)

Quevilly-Rouen 0 - 2 Clermont : Ajorque (19e), Pereira Lage (43e).

Paris FC 2 - 1 Auxerre : Tchokounté (18e), J. López Baila (80e) ; Philippoteaux (55e)

Tours 1 - 3 Ajaccio : Tall (71e) ; Maazou (12e), Gimbert (22e), Wissa (90+4)

Valenciennes 4 - 1 Niort : Dos Santos (28e), Mothiba (33e), Roudet (34e, 67e) ; D.Lamkel Zé (83e)

Nîmes 1 - 0 Le Havre : Vlachodimos (42e)

Sochaux 1 - 5 Châteauroux : Teikeu (csc 5e), Sarr (28e, 32e), Fofana (84e), 87e) ; Ruiz (68e)

Bourg-en-Bresse 2 - 0 Gazélec : Perradin (52e), Nirlo (83e)