La dixième journée de Ligue 2 débutait ce soir avec le traditionnel multiplex du vendredi et ses huit matches au programme. Et le Stade Brestois a réalisé une belle opération en allant s’imposer sur la pelouse de Valenciennes (1-3). Mal embarqués suite à un but de Mauricio sur penalty (19e), les joueurs de Jean-Marc Furlan ont finalement inversé la tendance grâce à Court (32e), Charbonier (60e) et Butin (90e+2). Cette victoire permet en effet au club breton de prendre la tête de la Ligue 2 en attendant le match de Lens à Auxerre (samedi à 16h) et celui de Metz à Sochaux (lundi à 20h45).

De son côté, le FC Lorient s’est emparé de la troisième place suite à son large succès face à l’AS Nancy Lorraine (4-1). Hamel par deux fois (17e, 45e+1), Claude Maurice (71e) et Courtet (84e) ont trouvé le chemin des filets pour les Merlus alors que Sane (48e) a sauvé l’honneur pour l’ASNL, toujours lanterne rouge. Dans le bas du tableau, le Red Star s’est lui imposé contre l’AC Ajaccio (2-0). Teuma sur penalty (28e) et Diallo (90e+5) ont permis au club francilien d’enregistrer sa deuxième victoire de la saison.

Les résultats de la soirée :

Gazélec FC Ajaccio 0-2 US Orléans : Le Tallec (45e+1), Tell (90e+6)

Châteauroux 0-3 ESTAC Troyes : Mbeumo (8e), Fortune (48e, 58e)

Grenoble Foot 38 1-0 Clermont Foot : Coulibaly (25e)

Havre AC 2-3 AS Béziers : Moukoudi (7e), Bain (73e) ; Sissoko (22e, 28e), Aabid (81e)

FC Lorient 4-1 AS Nancy Lorraine : Hamel (17e, 45e s.p), Claude Maurice (71e), Courtet (84e) ; Sane (48e)

Chamois Niortais 1-0 Paris FC : Ndoh (32e s.p)

Red Star FC 2-0 AC Ajaccio : Teuma (28e, s.p), Diallo (90e+5)

Valenciennes FC 1-3 Stade Brestois 29 : Mauricio (19e, s.p) ; Court (32e), Charbonier (60e), Butin (90e+2 s.p)