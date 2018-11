La 13e journée de Ligue 2 continuait ce samedi avec cinq affiches. Le 3e du championnat, le RC Lens, avait l’occasion de prendre la tête en attendant le match entre le FC Metz et l’AJ Auxerre lundi soir (20h45). Mais les Lensois ont été surpris par Châteauroux à Bollaert, sur un but de Sangante (0-1). Les Sang-et-Or restent à la troisième place, tandis que Châteauroux se donne de l’air et remonte à la 12e place. De son côté, Lorient se déplaçait à Beziers pour recoller en haut de tableau. Les hommes de Mickaël Landreau ont mis du temps mais ont finalement trouvé la faille en toute fin de rencontre (0-1). Les Merlus restent 4e, tandis que Béziers descend à la 15e place.

Dans les autres matchs, Niort s’est défait du Havre (1-0) et s’offre le droit de rêver en remontant à la 6e place, tandis que les Havrais restent bloqués à la 9e place. Sur la pelouse troyenne, Valenciennes a longtemps cru s’imposer, menant 0-2 à la pause. Mais en seconde période, Cuffaut laissait les siens en infériorité numérique et l’ESTAC en profitait pour revenir puis prendre l’avantage dans une fin de match folle (4-2). Troyes monte à la 9e place, tandis que Valenciennes glisse à la 17e place, avec deux points d’avance sur le premier relégable, Auxerre. Enfin, le promu grenoblois a été s’imposer à Orléans (0-3), et remonte à la 6e place, à seulement 4 points de Brest, 3e. Orléans est désormais 7e.

Les résultats du jour :

Béziers 0-1 Lorient : Hamel (90e+2) pour Lorient.

Lens 0-1 Châteauroux : Sangante (66e) pour Châteauroux.

Niort 1-0 Le Havre : Bena (32e) pour Niort.

Orléans 0-3 Grenoble : Sotoca (37e et 56e) et M’Changama (60e, sp) pour Grenoble.

Troyes 4-2 Valenciennes : Touzghar (50e et 90e+2), Cordoval (88e) et Tinhan (90e+4) pour Troyes ; Mauricio (33e) et Roudet (39e) pour Valenciennes.