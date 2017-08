Avec deux défaites lors des deux premières rencontres de championnat, Lens se déplaçait à Sochaux avec une certaine nécessité de gagner des points. Et les Sang et Or se sont finalement inclinés 3-2.

Teikeu donnait l’avantage aux Sochaliens eu avant la pause, avant que Florian Martin, auteur d’un doublé, ne signe le 2-0 et le 3-0. Lens a cru à la remontada grâce à des buts de Lendric et Cristian Lopez, mais le score en est finalement resté là. Les Lensois, avec 0 points en 3 matchs, pointent à l’avant-dernière place du championnat.

Retrouvez le classement de la Ligue 2 ici.